Informații privind prețul pentru Betly (BETLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00201598$ 0.00201598 $ 0.00201598 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) -13.40% Modificare de preț (7 zile) -34.52% Modificare de preț (7 zile) -34.52%

Prețul în timp real pentru Betly (BETLY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BETLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BETLY este $ 0.00201598, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BETLY s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu -13.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Betly (BETLY)

Capitalizare de piață $ 90.92K$ 90.92K $ 90.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 90.92K$ 90.92K $ 90.92K Ofertă află în circulație 995.30M 995.30M 995.30M Ofertă totală 995,304,549.26474 995,304,549.26474 995,304,549.26474

Capitalizarea de piață actuală pentru Betly este $ 90.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BETLY este 995.30M, cu o ofertă totală de 995304549.26474. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 90.92K.