Informații privind prețul pentru Beta Trader (BETA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0000127 Maxim 24 h $ 0.00001292 Maxim dintotdeauna $ 0.00442072 Cel mai mic preț $ 0.00001071 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.48% Modificare de preț (7 zile) -17.66%

Prețul în timp real pentru Beta Trader (BETA) este $0.00001282. În ultimele 24 de ore, tokenul BETA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000127 și un maxim de $ 0.00001292, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BETA este $ 0.00442072, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001071.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BETA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Beta Trader (BETA)

Capitalizare de piață $ 12.81K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.81K Ofertă află în circulație 998.65M Ofertă totală 998,645,248.223

