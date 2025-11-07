Informații privind prețul pentru Beta Finance (BETA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00793605 Maxim 24 h $ 0.01804394 Maxim dintotdeauna $ 3.45 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.34% Modificare de preț (1 zi) -52.49% Modificare de preț (7 zile) -3.85%

Prețul în timp real pentru Beta Finance (BETA) este $0.00848857. În ultimele 24 de ore, tokenul BETA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00793605 și un maxim de $ 0.01804394, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BETA este $ 3.45, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BETA s-a modificat cu +0.34% în decursul ultimei ore, cu -52.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Beta Finance (BETA)

Capitalizare de piață $ 8.45M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.45M Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Beta Finance este $ 8.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BETA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.45M.