Prețul în timp real pentru Beta Finance (BETA) este $0.00848857. În ultimele 24 de ore, tokenul BETA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00793605 și un maxim de $ 0.01804394, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BETA este $ 3.45, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BETA s-a modificat cu +0.34% în decursul ultimei ore, cu -52.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru Beta Finance este $ 8.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BETA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.45M.
În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Beta Finance la USD a fost $ -0.009380582933448896.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Beta Finance la USD a fost $ +1.0255863950.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Beta Finance la USD a fost $ +0.0062375540.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Beta Finance la USD a fost $ +0.0074105004272530437.
|Astăzi
|$ -0.009380582933448896
|-52.49%
|30 de zile
|$ +1.0255863950
|+12,081.97%
|60 de zile
|$ +0.0062375540
|+73.48%
|90 de zile
|$ +0.0074105004272530437
|+687.39%
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.
Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.
Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.
Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.
Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.
