Informații privind prețul pentru BETA (BETA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.81% Modificare de preț (1 zi) -1.47% Modificare de preț (7 zile) -11.17%

Prețul în timp real pentru BETA (BETA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BETA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BETA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BETA s-a modificat cu +0.81% în decursul ultimei ore, cu -1.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BETA (BETA)

Capitalizare de piață $ 70.06K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 70.06K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BETA este $ 70.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BETA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 70.06K.