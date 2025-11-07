Informații privind prețul pentru BENQI (QI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00408607 $ 0.00408607 $ 0.00408607 Minim 24 h $ 0.0044319 $ 0.0044319 $ 0.0044319 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00408607$ 0.00408607 $ 0.00408607 Maxim 24 h $ 0.0044319$ 0.0044319 $ 0.0044319 Maxim dintotdeauna $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 Cel mai mic preț $ 0.00323513$ 0.00323513 $ 0.00323513 Modificare de preț (1 oră) +0.04% Modificare de preț (1 zi) -5.30% Modificare de preț (7 zile) -15.38% Modificare de preț (7 zile) -15.38%

Prețul în timp real pentru BENQI (QI) este $0.00411772. În ultimele 24 de ore, tokenul QI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00408607 și un maxim de $ 0.0044319, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QI este $ 0.39417, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00323513.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QI s-a modificat cu +0.04% în decursul ultimei ore, cu -5.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BENQI (QI)

Capitalizare de piață $ 29.65M$ 29.65M $ 29.65M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.65M$ 29.65M $ 29.65M Ofertă află în circulație 7.20B 7.20B 7.20B Ofertă totală 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BENQI este $ 29.65M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QI este 7.20B, cu o ofertă totală de 7200000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.65M.