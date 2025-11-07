Informații privind prețul pentru Bella Bumper (BUMPER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00667841$ 0.00667841 $ 0.00667841 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.83% Modificare de preț (1 zi) -1.52% Modificare de preț (7 zile) -27.29% Modificare de preț (7 zile) -27.29%

Prețul în timp real pentru Bella Bumper (BUMPER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BUMPER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUMPER este $ 0.00667841, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUMPER s-a modificat cu -1.83% în decursul ultimei ore, cu -1.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bella Bumper (BUMPER)

Capitalizare de piață $ 269.69K$ 269.69K $ 269.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 269.69K$ 269.69K $ 269.69K Ofertă află în circulație 499.68M 499.68M 499.68M Ofertă totală 499,677,174.494633 499,677,174.494633 499,677,174.494633

Capitalizarea de piață actuală pentru Bella Bumper este $ 269.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUMPER este 499.68M, cu o ofertă totală de 499677174.494633. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 269.69K.