Tokenomie pentru Bedrock BTC (BRBTC)

Informații despre Bedrock BTC (BRBTC) brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems. Pagină de internet oficială: https://www.bedrock.technology/

Tokenomie și analiză de preț pentru Bedrock BTC (BRBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bedrock BTC (BRBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 55.25M $ 55.25M $ 55.25M Ofertă totală: $ 475.59 $ 475.59 $ 475.59 Ofertă aflată în circulație: $ 475.59 $ 475.59 $ 475.59 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.25M $ 55.25M $ 55.25M Maxim dintotdeauna: $ 623,585 $ 623,585 $ 623,585 Minim dintotdeauna: $ 70,739 $ 70,739 $ 70,739 Preț curent: $ 116,166 $ 116,166 $ 116,166 Află mai mult despre prețul tokenului Bedrock BTC (BRBTC)

Tokenomie pentru Bedrock BTC (BRBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bedrock BTC (BRBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRBTC, explorează prețul în direct al tokenului BRBTC!

