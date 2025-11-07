Informații privind prețul pentru Beaver Coin (BEAVER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +4.89% Modificare de preț (1 zi) +2.29% Modificare de preț (7 zile) -56.93% Modificare de preț (7 zile) -56.93%

Prețul în timp real pentru Beaver Coin (BEAVER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BEAVER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BEAVER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BEAVER s-a modificat cu +4.89% în decursul ultimei ore, cu +2.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -56.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Beaver Coin (BEAVER)

Capitalizare de piață $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.50K$ 9.50K $ 9.50K Ofertă află în circulație 694.48M 694.48M 694.48M Ofertă totală 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

Capitalizarea de piață actuală pentru Beaver Coin este $ 9.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BEAVER este 694.48M, cu o ofertă totală de 709650731.2191441. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.50K.