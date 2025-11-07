Informații privind prețul pentru BEARY (BEARY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00268921$ 0.00268921 $ 0.00268921 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -3.29% Modificare de preț (7 zile) -19.64% Modificare de preț (7 zile) -19.64%

Prețul în timp real pentru BEARY (BEARY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BEARY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BEARY este $ 0.00268921, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BEARY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -3.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BEARY (BEARY)

Capitalizare de piață $ 10.72K$ 10.72K $ 10.72K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.72K$ 10.72K $ 10.72K Ofertă află în circulație 989.71M 989.71M 989.71M Ofertă totală 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

Capitalizarea de piață actuală pentru BEARY este $ 10.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BEARY este 989.71M, cu o ofertă totală de 989710456.9532083. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.72K.