Informații privind prețul pentru Bean Coin (BEAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00223583$ 0.00223583 $ 0.00223583 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -6.23% Modificare de preț (7 zile) -19.79% Modificare de preț (7 zile) -19.79%

Prețul în timp real pentru Bean Coin (BEAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BEAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BEAN este $ 0.00223583, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BEAN s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -6.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bean Coin (BEAN)

Capitalizare de piață $ 438.75K$ 438.75K $ 438.75K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 438.75K$ 438.75K $ 438.75K Ofertă află în circulație 898.53M 898.53M 898.53M Ofertă totală 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

Capitalizarea de piață actuală pentru Bean Coin este $ 438.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BEAN este 898.53M, cu o ofertă totală de 898525811.8161958. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 438.75K.