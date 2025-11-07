Informații privind prețul pentru basilica (SN39) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Minim 24 h $ 3.19 $ 3.19 $ 3.19 Maxim 24 h Minim 24 h $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Maxim 24 h $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 Maxim dintotdeauna $ 15.73$ 15.73 $ 15.73 Cel mai mic preț $ 0.517387$ 0.517387 $ 0.517387 Modificare de preț (1 oră) +2.21% Modificare de preț (1 zi) +2.24% Modificare de preț (7 zile) -16.00% Modificare de preț (7 zile) -16.00%

Prețul în timp real pentru basilica (SN39) este $3.21. În ultimele 24 de ore, tokenul SN39 a fost tranzacționat între un minim de $ 2.97 și un maxim de $ 3.19, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN39 este $ 15.73, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.517387.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN39 s-a modificat cu +2.21% în decursul ultimei ore, cu +2.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața basilica (SN39)

Capitalizare de piață $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M Ofertă află în circulație 2.68M 2.68M 2.68M Ofertă totală 2,684,529.226757684 2,684,529.226757684 2,684,529.226757684

Capitalizarea de piață actuală pentru basilica este $ 8.53M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN39 este 2.68M, cu o ofertă totală de 2684529.226757684. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.53M.