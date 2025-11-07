Informații privind prețul pentru BaseShake (BASESHAKE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.001048 $ 0.001048 $ 0.001048 Minim 24 h $ 0.00191808 $ 0.00191808 $ 0.00191808 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.001048$ 0.001048 $ 0.001048 Maxim 24 h $ 0.00191808$ 0.00191808 $ 0.00191808 Maxim dintotdeauna $ 0.00373689$ 0.00373689 $ 0.00373689 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -3.16% Modificare de preț (1 zi) -30.22% Modificare de preț (7 zile) -1.27% Modificare de preț (7 zile) -1.27%

Prețul în timp real pentru BaseShake (BASESHAKE) este $0.0010666. În ultimele 24 de ore, tokenul BASESHAKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.001048 și un maxim de $ 0.00191808, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BASESHAKE este $ 0.00373689, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BASESHAKE s-a modificat cu -3.16% în decursul ultimei ore, cu -30.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BaseShake (BASESHAKE)

Capitalizare de piață $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BaseShake este $ 1.07M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BASESHAKE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.07M.