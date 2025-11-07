Informații privind prețul pentru Basenji (BENJI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00575907 $ 0.00575907 $ 0.00575907 Minim 24 h $ 0.00670212 $ 0.00670212 $ 0.00670212 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00575907$ 0.00575907 $ 0.00575907 Maxim 24 h $ 0.00670212$ 0.00670212 $ 0.00670212 Maxim dintotdeauna $ 0.104985$ 0.104985 $ 0.104985 Cel mai mic preț $ 0.00563659$ 0.00563659 $ 0.00563659 Modificare de preț (1 oră) -2.03% Modificare de preț (1 zi) -3.40% Modificare de preț (7 zile) -31.25% Modificare de preț (7 zile) -31.25%

Prețul în timp real pentru Basenji (BENJI) este $0.00576197. În ultimele 24 de ore, tokenul BENJI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00575907 și un maxim de $ 0.00670212, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BENJI este $ 0.104985, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00563659.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BENJI s-a modificat cu -2.03% în decursul ultimei ore, cu -3.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Basenji (BENJI)

Capitalizare de piață $ 5.76M$ 5.76M $ 5.76M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.76M$ 5.76M $ 5.76M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Basenji este $ 5.76M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BENJI este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.76M.