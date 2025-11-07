BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Based Zlurpee astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ZLURPEE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele.

Mai multe despre ZLURPEE

Informații de preț pentru ZLURPEE

Ce este ZLURPEE

Pagina oficială pentru ZLURPEE

Tokenomie pentru ZLURPEE

Prognoza prețurilor pentru ZLURPEE

Logo Based Zlurpee

Preț Based Zlurpee (ZLURPEE)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 ZLURPEE în USD:

-2.10%1D
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații.
USD
Based Zlurpee (ZLURPEE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:49:34 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Based Zlurpee (ZLURPEE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Prețul în timp real pentru Based Zlurpee (ZLURPEE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ZLURPEE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZLURPEE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZLURPEE s-a modificat cu +0.22% în decursul ultimei ore, cu -2.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -46.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Based Zlurpee (ZLURPEE)

Capitalizarea de piață actuală pentru Based Zlurpee este $ 31.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZLURPEE este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.55K.

Istoric de preț pentru Based Zlurpee (ZLURPEE) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Based Zlurpee la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Based Zlurpee la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Based Zlurpee la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Based Zlurpee la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-2.11%
30 de zile$ 0-64.62%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este Based Zlurpee (ZLURPEE)

Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.

At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.

Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.

But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.

At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Based Zlurpee (ZLURPEE)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Based Zlurpee (USD)

Ce valoare va avea Based Zlurpee (ZLURPEE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Based Zlurpee (ZLURPEE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Based Zlurpee.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Based Zlurpee!

ZLURPEE în monede locale

Tokenomie pentru Based Zlurpee (ZLURPEE)

Înțelegerea tokenomică a Based Zlurpee (ZLURPEE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ZLURPEE!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Based Zlurpee (ZLURPEE)

Cât valorează Based Zlurpee (ZLURPEE) astăzi?
Prețul pe viu pentru ZLURPEE în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ZLURPEE în USD?
Prețul actual pentru ZLURPEE la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Based Zlurpee?
Capitalizarea de piață pentru ZLURPEE este $ 31.55K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ZLURPEE?
Ofertă aflată în circulație pentru ZLURPEE este 420.69B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ZLURPEE?
ZLURPEE a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ZLURPEE?
ZLURPEE a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ZLURPEE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ZLURPEE este -- USD.
Va crește ZLURPEE în acest an?
ZLURPEE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ZLURPEE pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Based Zlurpee (ZLURPEE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

