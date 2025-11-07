Informații privind prețul pentru Based Coin (BASED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001419 $ 0.00001419 $ 0.00001419 Minim 24 h $ 0.00001608 $ 0.00001608 $ 0.00001608 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001419$ 0.00001419 $ 0.00001419 Maxim 24 h $ 0.00001608$ 0.00001608 $ 0.00001608 Maxim dintotdeauna $ 0.0000262$ 0.0000262 $ 0.0000262 Cel mai mic preț $ 0.00001419$ 0.00001419 $ 0.00001419 Modificare de preț (1 oră) -0.14% Modificare de preț (1 zi) -9.49% Modificare de preț (7 zile) -27.91% Modificare de preț (7 zile) -27.91%

Prețul în timp real pentru Based Coin (BASED) este $0.00001428. În ultimele 24 de ore, tokenul BASED a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001419 și un maxim de $ 0.00001608, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BASED este $ 0.0000262, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001419.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BASED s-a modificat cu -0.14% în decursul ultimei ore, cu -9.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Based Coin (BASED)

Capitalizare de piață $ 820.39K$ 820.39K $ 820.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 892.71K$ 892.71K $ 892.71K Ofertă află în circulație 57.28B 57.28B 57.28B Ofertă totală 62,325,651,231.26195 62,325,651,231.26195 62,325,651,231.26195

Capitalizarea de piață actuală pentru Based Coin este $ 820.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BASED este 57.28B, cu o ofertă totală de 62325651231.26195. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 892.71K.