Informații privind prețul pentru Base Velocimeter (BVM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00283865 $ 0.00283865 $ 0.00283865 Minim 24 h $ 0.0030338 $ 0.0030338 $ 0.0030338 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00283865$ 0.00283865 $ 0.00283865 Maxim 24 h $ 0.0030338$ 0.0030338 $ 0.0030338 Maxim dintotdeauna $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 Cel mai mic preț $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -4.04% Modificare de preț (7 zile) -17.39% Modificare de preț (7 zile) -17.39%

Prețul în timp real pentru Base Velocimeter (BVM) este $0.00288123. În ultimele 24 de ore, tokenul BVM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00283865 și un maxim de $ 0.0030338, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BVM este $ 0.787331, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00138317.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BVM s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -4.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Base Velocimeter (BVM)

Capitalizare de piață $ 16.68K$ 16.68K $ 16.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 43.55K$ 43.55K $ 43.55K Ofertă află în circulație 5.79M 5.79M 5.79M Ofertă totală 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462

Capitalizarea de piață actuală pentru Base Velocimeter este $ 16.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BVM este 5.79M, cu o ofertă totală de 15113213.84024462. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 43.55K.