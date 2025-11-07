Informații privind prețul pentru Base Index (BINDEX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -8.46% Modificare de preț (1 zi) -20.90% Modificare de preț (7 zile) -31.98% Modificare de preț (7 zile) -31.98%

Prețul în timp real pentru Base Index (BINDEX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BINDEX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BINDEX este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BINDEX s-a modificat cu -8.46% în decursul ultimei ore, cu -20.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Base Index (BINDEX)

Capitalizare de piață $ 97.63K$ 97.63K $ 97.63K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 97.63K$ 97.63K $ 97.63K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Base Index este $ 97.63K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BINDEX este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 97.63K.