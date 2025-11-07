Informații privind prețul pentru BARKcoin (BARKCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00336104$ 0.00336104 $ 0.00336104 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.14% Modificare de preț (1 zi) -5.39% Modificare de preț (7 zile) -3.62% Modificare de preț (7 zile) -3.62%

Prețul în timp real pentru BARKcoin (BARKCOIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BARKCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BARKCOIN este $ 0.00336104, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BARKCOIN s-a modificat cu +1.14% în decursul ultimei ore, cu -5.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BARKcoin (BARKCOIN)

Capitalizare de piață $ 47.42K$ 47.42K $ 47.42K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 47.42K$ 47.42K $ 47.42K Ofertă află în circulație 999.77M 999.77M 999.77M Ofertă totală 999,773,496.793673 999,773,496.793673 999,773,496.793673

Capitalizarea de piață actuală pentru BARKcoin este $ 47.42K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BARKCOIN este 999.77M, cu o ofertă totală de 999773496.793673. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 47.42K.