Informații privind prețul pentru Band (BAND) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.439625 $ 0.439625 $ 0.439625 Minim 24 h $ 0.464874 $ 0.464874 $ 0.464874 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.439625$ 0.439625 $ 0.439625 Maxim 24 h $ 0.464874$ 0.464874 $ 0.464874 Maxim dintotdeauna $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 Cel mai mic preț $ 0.203625$ 0.203625 $ 0.203625 Modificare de preț (1 oră) +0.34% Modificare de preț (1 zi) -4.07% Modificare de preț (7 zile) -8.58% Modificare de preț (7 zile) -8.58%

Prețul în timp real pentru Band (BAND) este $0.4432. În ultimele 24 de ore, tokenul BAND a fost tranzacționat între un minim de $ 0.439625 și un maxim de $ 0.464874, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BAND este $ 22.83, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.203625.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BAND s-a modificat cu +0.34% în decursul ultimei ore, cu -4.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Band (BAND)

Capitalizare de piață $ 73.92M$ 73.92M $ 73.92M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 74.29M$ 74.29M $ 74.29M Ofertă află în circulație 166.90M 166.90M 166.90M Ofertă totală 167,719,787.8675789 167,719,787.8675789 167,719,787.8675789

Capitalizarea de piață actuală pentru Band este $ 73.92M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BAND este 166.90M, cu o ofertă totală de 167719787.8675789. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 74.29M.