Informații privind prețul pentru Baldor (BALDOR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 11.32 Maxim 24 h $ 11.78 Maxim dintotdeauna $ 23.5 Cel mai mic preț $ 9.84 Modificare de preț (1 oră) -0.21% Modificare de preț (1 zi) -2.64% Modificare de preț (7 zile) -8.64%

Prețul în timp real pentru Baldor (BALDOR) este $11.39. În ultimele 24 de ore, tokenul BALDOR a fost tranzacționat între un minim de $ 11.32 și un maxim de $ 11.78, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BALDOR este $ 23.5, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 9.84.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BALDOR s-a modificat cu -0.21% în decursul ultimei ore, cu -2.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baldor (BALDOR)

Capitalizare de piață $ 1.14M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.14M Ofertă află în circulație 100.00K Ofertă totală 100,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Baldor este $ 1.14M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BALDOR este 100.00K, cu o ofertă totală de 100000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.14M.