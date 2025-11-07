Informații privind prețul pentru Baked (BAKED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.094376$ 0.094376 $ 0.094376 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.34% Modificare de preț (1 zi) +0.45% Modificare de preț (7 zile) -14.94% Modificare de preț (7 zile) -14.94%

Prețul în timp real pentru Baked (BAKED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BAKED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BAKED este $ 0.094376, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BAKED s-a modificat cu +1.34% în decursul ultimei ore, cu +0.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baked (BAKED)

Capitalizare de piață $ 32.36K$ 32.36K $ 32.36K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 139.05K$ 139.05K $ 139.05K Ofertă află în circulație 69.80M 69.80M 69.80M Ofertă totală 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Baked este $ 32.36K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BAKED este 69.80M, cu o ofertă totală de 300000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 139.05K.