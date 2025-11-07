Informații privind prețul pentru Backroom (ROOM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00565199 $ 0.00565199 $ 0.00565199 Minim 24 h $ 0.00700608 $ 0.00700608 $ 0.00700608 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00565199$ 0.00565199 $ 0.00565199 Maxim 24 h $ 0.00700608$ 0.00700608 $ 0.00700608 Maxim dintotdeauna $ 0.02455824$ 0.02455824 $ 0.02455824 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -6.20% Modificare de preț (1 zi) -9.61% Modificare de preț (7 zile) +0.65% Modificare de preț (7 zile) +0.65%

Prețul în timp real pentru Backroom (ROOM) este $0.00581742. În ultimele 24 de ore, tokenul ROOM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00565199 și un maxim de $ 0.00700608, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ROOM este $ 0.02455824, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ROOM s-a modificat cu -6.20% în decursul ultimei ore, cu -9.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Backroom (ROOM)

Capitalizare de piață $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Ofertă află în circulație 764.00M 764.00M 764.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Backroom este $ 4.41M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ROOM este 764.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.77M.