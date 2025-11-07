Informații privind prețul pentru Awoke (AWOKE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02033955 $ 0.02033955 $ 0.02033955 Minim 24 h $ 0.02088807 $ 0.02088807 $ 0.02088807 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02033955$ 0.02033955 $ 0.02033955 Maxim 24 h $ 0.02088807$ 0.02088807 $ 0.02088807 Maxim dintotdeauna $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Cel mai mic preț $ 0.01883025$ 0.01883025 $ 0.01883025 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.58% Modificare de preț (7 zile) -11.06% Modificare de preț (7 zile) -11.06%

Prețul în timp real pentru Awoke (AWOKE) este $0.02072599. În ultimele 24 de ore, tokenul AWOKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02033955 și un maxim de $ 0.02088807, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AWOKE este $ 6.33, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01883025.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AWOKE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Awoke (AWOKE)

Capitalizare de piață $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Ofertă află în circulație 1000.00K 1000.00K 1000.00K Ofertă totală 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

Capitalizarea de piață actuală pentru Awoke este $ 20.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AWOKE este 1000.00K, cu o ofertă totală de 999997.35332. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.73K.