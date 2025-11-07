Informații privind prețul pentru Avo (AVO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00951875 $ 0.00951875 $ 0.00951875 Minim 24 h $ 0.01142909 $ 0.01142909 $ 0.01142909 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00951875$ 0.00951875 $ 0.00951875 Maxim 24 h $ 0.01142909$ 0.01142909 $ 0.01142909 Maxim dintotdeauna $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Cel mai mic preț $ 0.00045629$ 0.00045629 $ 0.00045629 Modificare de preț (1 oră) -2.35% Modificare de preț (1 zi) +8.55% Modificare de preț (7 zile) -15.19% Modificare de preț (7 zile) -15.19%

Prețul în timp real pentru Avo (AVO) este $0.01034719. În ultimele 24 de ore, tokenul AVO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00951875 și un maxim de $ 0.01142909, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AVO este $ 0.02710749, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00045629.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AVO s-a modificat cu -2.35% în decursul ultimei ore, cu +8.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Avo (AVO)

Capitalizare de piață $ 10.34M$ 10.34M $ 10.34M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.34M$ 10.34M $ 10.34M Ofertă află în circulație 999.97M 999.97M 999.97M Ofertă totală 999,969,175.3571367 999,969,175.3571367 999,969,175.3571367

Capitalizarea de piață actuală pentru Avo este $ 10.34M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AVO este 999.97M, cu o ofertă totală de 999969175.3571367. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.34M.