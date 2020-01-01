Tokenomie pentru Astroport (ASTRO) Descoperă informații cheie despre Astroport (ASTRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Astroport (ASTRO) Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport's launch on Terra 2.0. Pagină de internet oficială: https://astroport.fi/ Carte albă: https://astroport.medium.com/astroport-litepaper-1fab783b77b5

Tokenomie și analiză de preț pentru Astroport (ASTRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Astroport (ASTRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Ofertă totală: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ofertă aflată în circulație: $ 423.66M $ 423.66M $ 423.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Maxim dintotdeauna: $ 0.349783 $ 0.349783 $ 0.349783 Minim dintotdeauna: $ 0.00296441 $ 0.00296441 $ 0.00296441 Preț curent: $ 0.00358878 $ 0.00358878 $ 0.00358878 Află mai mult despre prețul tokenului Astroport (ASTRO)

Tokenomie pentru Astroport (ASTRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Astroport (ASTRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASTRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASTRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASTRO, explorează prețul în direct al tokenului ASTRO!

Predicție de preț pentru ASTRO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASTRO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASTRO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASTRO!

