Informații privind prețul pentru AstroPepeX (APX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.08% Modificare de preț (1 zi) -5.30% Modificare de preț (7 zile) -4.00% Modificare de preț (7 zile) -4.00%

Prețul în timp real pentru AstroPepeX (APX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul APX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APX este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APX s-a modificat cu +0.08% în decursul ultimei ore, cu -5.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AstroPepeX (APX)

Capitalizare de piață $ 572.03K$ 572.03K $ 572.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 572.03K$ 572.03K $ 572.03K Ofertă află în circulație 65.00B 65.00B 65.00B Ofertă totală 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru AstroPepeX este $ 572.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APX este 65.00B, cu o ofertă totală de 65000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 572.03K.