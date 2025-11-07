Informații privind prețul pentru Astera USD (ASUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.374943 $ 0.374943 $ 0.374943 Minim 24 h $ 0.447489 $ 0.447489 $ 0.447489 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.374943$ 0.374943 $ 0.374943 Maxim 24 h $ 0.447489$ 0.447489 $ 0.447489 Maxim dintotdeauna $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Cel mai mic preț $ 0.374943$ 0.374943 $ 0.374943 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -16.19% Modificare de preț (7 zile) -21.64% Modificare de preț (7 zile) -21.64%

Prețul în timp real pentru Astera USD (ASUSD) este $0.37498. În ultimele 24 de ore, tokenul ASUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.374943 și un maxim de $ 0.447489, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ASUSD este $ 2.0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.374943.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ASUSD s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -16.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Astera USD (ASUSD)

Capitalizare de piață $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Ofertă află în circulație 12.00M 12.00M 12.00M Ofertă totală 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Astera USD este $ 4.50M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ASUSD este 12.00M, cu o ofertă totală de 12000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.50M.