Informații privind prețul pentru Assteroid (ASSTEROID) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00133402 Maxim 24 h $ 0.00175153 Maxim dintotdeauna $ 0.00437272 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.05% Modificare de preț (1 zi) -16.09% Modificare de preț (7 zile) -33.17%

Prețul în timp real pentru Assteroid (ASSTEROID) este $0.00137193. În ultimele 24 de ore, tokenul ASSTEROID a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00133402 și un maxim de $ 0.00175153, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ASSTEROID este $ 0.00437272, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ASSTEROID s-a modificat cu -0.05% în decursul ultimei ore, cu -16.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Assteroid (ASSTEROID)

Capitalizare de piață $ 137.19K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 137.19K Ofertă află în circulație 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Assteroid este $ 137.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ASSTEROID este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 137.19K.