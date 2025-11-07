Informații privind prețul pentru ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00086392 Maxim 24 h $ 0.00117288 Maxim dintotdeauna $ 0.02859411 Cel mai mic preț $ 0.00086392 Modificare de preț (1 oră) +0.26% Modificare de preț (1 zi) -23.91% Modificare de preț (7 zile) -59.59%

Prețul în timp real pentru ASK SPLAT (SPLAT) este $0.00087237. În ultimele 24 de ore, tokenul SPLAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00086392 și un maxim de $ 0.00117288, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPLAT este $ 0.02859411, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00086392.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPLAT s-a modificat cu +0.26% în decursul ultimei ore, cu -23.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -59.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ASK SPLAT (SPLAT)

Capitalizare de piață $ 572.89K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 834.60K Ofertă află în circulație 656.70M Ofertă totală 956,696,300.0176251

Capitalizarea de piață actuală pentru ASK SPLAT este $ 572.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPLAT este 656.70M, cu o ofertă totală de 956696300.0176251. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 834.60K.