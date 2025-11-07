Informații privind prețul pentru Ariva (ARV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.32% Modificare de preț (1 zi) +10.00% Modificare de preț (7 zile) +11.58% Modificare de preț (7 zile) +11.58%

Prețul în timp real pentru Ariva (ARV) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ARV a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ARV este $ 0.00141842, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ARV s-a modificat cu +1.32% în decursul ultimei ore, cu +10.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +11.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ariva (ARV)

Capitalizare de piață $ 356.99K$ 356.99K $ 356.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 460.75K$ 460.75K $ 460.75K Ofertă află în circulație 72.55B 72.55B 72.55B Ofertă totală 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Capitalizarea de piață actuală pentru Ariva este $ 356.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ARV este 72.55B, cu o ofertă totală de 93639999939.04. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 460.75K.