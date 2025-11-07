Informații privind prețul pentru Aria Premier Launch (APL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.905325 Maxim 24 h $ 0.918664 Maxim dintotdeauna $ 1.005 Cel mai mic preț $ 0.782058 Modificare de preț (1 oră) -0.49% Modificare de preț (1 zi) -0.68% Modificare de preț (7 zile) -3.23%

Prețul în timp real pentru Aria Premier Launch (APL) este $0.90417. În ultimele 24 de ore, tokenul APL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.905325 și un maxim de $ 0.918664, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APL este $ 1.005, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.782058.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APL s-a modificat cu -0.49% în decursul ultimei ore, cu -0.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Aria Premier Launch (APL)

Capitalizare de piață $ 9.77M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.77M Ofertă află în circulație 10.80M Ofertă totală 10,802,906.31084086

Capitalizarea de piață actuală pentru Aria Premier Launch este $ 9.77M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APL este 10.80M, cu o ofertă totală de 10802906.31084086. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.77M.