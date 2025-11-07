Informații privind prețul pentru ArchAI (ARCHAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00290147 $ 0.00290147 $ 0.00290147 Minim 24 h $ 0.00314157 $ 0.00314157 $ 0.00314157 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00290147$ 0.00290147 $ 0.00290147 Maxim 24 h $ 0.00314157$ 0.00314157 $ 0.00314157 Maxim dintotdeauna $ 0.00836712$ 0.00836712 $ 0.00836712 Cel mai mic preț $ 0.00271399$ 0.00271399 $ 0.00271399 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) +0.87% Modificare de preț (7 zile) -8.36% Modificare de preț (7 zile) -8.36%

Prețul în timp real pentru ArchAI (ARCHAI) este $0.00293425. În ultimele 24 de ore, tokenul ARCHAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00290147 și un maxim de $ 0.00314157, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ARCHAI este $ 0.00836712, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00271399.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ARCHAI s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu +0.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ArchAI (ARCHAI)

Capitalizare de piață $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Ofertă află în circulație 407.42M 407.42M 407.42M Ofertă totală 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ArchAI este $ 1.20M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ARCHAI este 407.42M, cu o ofertă totală de 822688389.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.41M.