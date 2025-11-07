Informații privind prețul pentru AQC (AQC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00118411 $ 0.00118411 $ 0.00118411 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00118411$ 0.00118411 $ 0.00118411 Maxim dintotdeauna $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +7.54% Modificare de preț (1 zi) +3.75% Modificare de preț (7 zile) +6.70% Modificare de preț (7 zile) +6.70%

Prețul în timp real pentru AQC (AQC) este $0.00111291. În ultimele 24 de ore, tokenul AQC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00118411, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AQC este $ 0.00185075, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AQC s-a modificat cu +7.54% în decursul ultimei ore, cu +3.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AQC (AQC)

Capitalizare de piață $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Ofertă află în circulație 950.23M 950.23M 950.23M Ofertă totală 984,506,934.447611 984,506,934.447611 984,506,934.447611

Capitalizarea de piață actuală pentru AQC este $ 1.06M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AQC este 950.23M, cu o ofertă totală de 984506934.447611. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.10M.