Informații privind prețul pentru APX (APX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.254776 $ 0.254776 $ 0.254776 Minim 24 h $ 0.296069 $ 0.296069 $ 0.296069 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.254776$ 0.254776 $ 0.254776 Maxim 24 h $ 0.296069$ 0.296069 $ 0.296069 Maxim dintotdeauna $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Cel mai mic preț $ 0.00007159$ 0.00007159 $ 0.00007159 Modificare de preț (1 oră) -1.08% Modificare de preț (1 zi) -7.61% Modificare de preț (7 zile) +10.08% Modificare de preț (7 zile) +10.08%

Prețul în timp real pentru APX (APX) este $0.256105. În ultimele 24 de ore, tokenul APX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.254776 și un maxim de $ 0.296069, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APX este $ 2.42, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007159.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APX s-a modificat cu -1.08% în decursul ultimei ore, cu -7.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața APX (APX)

Capitalizare de piață $ 9.60M$ 9.60M $ 9.60M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.02B$ 1.02B $ 1.02B Ofertă află în circulație 37.47M 37.47M 37.47M Ofertă totală 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Capitalizarea de piață actuală pentru APX este $ 9.60M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APX este 37.47M, cu o ofertă totală de 3975255603.427746. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.02B.