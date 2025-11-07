Informații privind prețul pentru APIX (APIX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.66% Modificare de preț (1 zi) -6.86% Modificare de preț (7 zile) -9.69% Modificare de preț (7 zile) -9.69%

Prețul în timp real pentru APIX (APIX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul APIX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APIX este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APIX s-a modificat cu -0.66% în decursul ultimei ore, cu -6.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața APIX (APIX)

Capitalizare de piață $ 405.84K$ 405.84K $ 405.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 408.33K$ 408.33K $ 408.33K Ofertă află în circulație 9.82B 9.82B 9.82B Ofertă totală 9,884,798,499.99996 9,884,798,499.99996 9,884,798,499.99996

Capitalizarea de piață actuală pentru APIX este $ 405.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APIX este 9.82B, cu o ofertă totală de 9884798499.99996. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 408.33K.