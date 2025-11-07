Informații privind prețul pentru ApexToken (APX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00208163$ 0.00208163 $ 0.00208163 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.10% Modificare de preț (1 zi) +4.50% Modificare de preț (7 zile) -21.90% Modificare de preț (7 zile) -21.90%

Prețul în timp real pentru ApexToken (APX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul APX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APX este $ 0.00208163, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APX s-a modificat cu +0.10% în decursul ultimei ore, cu +4.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ApexToken (APX)

Capitalizare de piață $ 761.45K$ 761.45K $ 761.45K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 21.99M$ 21.99M $ 21.99M Ofertă află în circulație 1.04B 1.04B 1.04B Ofertă totală 29,988,559,117.921 29,988,559,117.921 29,988,559,117.921

Capitalizarea de piață actuală pentru ApexToken este $ 761.45K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APX este 1.04B, cu o ofertă totală de 29988559117.921. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 21.99M.