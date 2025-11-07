Informații privind prețul pentru ApeStrategy (APESTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00178778 $ 0.00178778 $ 0.00178778 Minim 24 h $ 0.00195548 $ 0.00195548 $ 0.00195548 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00178778$ 0.00178778 $ 0.00178778 Maxim 24 h $ 0.00195548$ 0.00195548 $ 0.00195548 Maxim dintotdeauna $ 0.0246464$ 0.0246464 $ 0.0246464 Cel mai mic preț $ 0.00159545$ 0.00159545 $ 0.00159545 Modificare de preț (1 oră) -0.18% Modificare de preț (1 zi) +5.07% Modificare de preț (7 zile) -33.85% Modificare de preț (7 zile) -33.85%

Prețul în timp real pentru ApeStrategy (APESTR) este $0.0018869. În ultimele 24 de ore, tokenul APESTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00178778 și un maxim de $ 0.00195548, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APESTR este $ 0.0246464, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00159545.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APESTR s-a modificat cu -0.18% în decursul ultimei ore, cu +5.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ApeStrategy (APESTR)

Capitalizare de piață $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Ofertă află în circulație 969.95M 969.95M 969.95M Ofertă totală 969,945,792.3432899 969,945,792.3432899 969,945,792.3432899

Capitalizarea de piață actuală pentru ApeStrategy este $ 1.83M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APESTR este 969.95M, cu o ofertă totală de 969945792.3432899. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.83M.