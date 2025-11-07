Informații privind prețul pentru Anvil (ANVL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00929021$ 0.00929021 $ 0.00929021 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.08% Modificare de preț (1 zi) -3.21% Modificare de preț (7 zile) -30.24% Modificare de preț (7 zile) -30.24%

Prețul în timp real pentru Anvil (ANVL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ANVL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ANVL este $ 0.00929021, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ANVL s-a modificat cu -0.08% în decursul ultimei ore, cu -3.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Anvil (ANVL)

Capitalizare de piață $ 59.12M$ 59.12M $ 59.12M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 73.72M$ 73.72M $ 73.72M Ofertă află în circulație 80.20B 80.20B 80.20B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Anvil este $ 59.12M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ANVL este 80.20B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 73.72M.