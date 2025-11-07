Informații privind prețul pentru Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 163.87 $ 163.87 $ 163.87 Minim 24 h $ 172.17 $ 172.17 $ 172.17 Maxim 24 h Minim 24 h $ 163.87$ 163.87 $ 163.87 Maxim 24 h $ 172.17$ 172.17 $ 172.17 Maxim dintotdeauna $ 191.64$ 191.64 $ 191.64 Cel mai mic preț $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) -2.91% Modificare de preț (7 zile) +9.22% Modificare de preț (7 zile) +9.22%

Prețul în timp real pentru Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) este $165.58. În ultimele 24 de ore, tokenul ANTHROPIC a fost tranzacționat între un minim de $ 163.87 și un maxim de $ 172.17, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ANTHROPIC este $ 191.64, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 124.62.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ANTHROPIC s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu -2.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Capitalizare de piață $ 824.58K$ 824.58K $ 824.58K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 824.58K$ 824.58K $ 824.58K Ofertă află în circulație 4.98K 4.98K 4.98K Ofertă totală 4,979.994379666 4,979.994379666 4,979.994379666

Capitalizarea de piață actuală pentru Anthropic PreStocks este $ 824.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ANTHROPIC este 4.98K, cu o ofertă totală de 4979.994379666. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 824.58K.