Informații privind prețul pentru AnonymousCodingCult (ACC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.079117 $ 0.079117 $ 0.079117 Minim 24 h $ 0.085906 $ 0.085906 $ 0.085906 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.079117$ 0.079117 $ 0.079117 Maxim 24 h $ 0.085906$ 0.085906 $ 0.085906 Maxim dintotdeauna $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 Cel mai mic preț $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) +1.24% Modificare de preț (7 zile) -8.36% Modificare de preț (7 zile) -8.36%

Prețul în timp real pentru AnonymousCodingCult (ACC) este $0.08362. În ultimele 24 de ore, tokenul ACC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.079117 și un maxim de $ 0.085906, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ACC este $ 0.188123, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02861669.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ACC s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu +1.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AnonymousCodingCult (ACC)

Capitalizare de piață $ 570.03K$ 570.03K $ 570.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 570.03K$ 570.03K $ 570.03K Ofertă află în circulație 6.79M 6.79M 6.79M Ofertă totală 6,793,079.867717 6,793,079.867717 6,793,079.867717

Capitalizarea de piață actuală pentru AnonymousCodingCult este $ 570.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ACC este 6.79M, cu o ofertă totală de 6793079.867717. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 570.03K.