Informații privind prețul pentru Andromeda (ANDR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00107741 $ 0.00107741 $ 0.00107741 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00107741$ 0.00107741 $ 0.00107741 Maxim dintotdeauna $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +3.07% Modificare de preț (1 zi) +7.47% Modificare de preț (7 zile) -2.30% Modificare de preț (7 zile) -2.30%

Prețul în timp real pentru Andromeda (ANDR) este $0.00100244. În ultimele 24 de ore, tokenul ANDR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00107741, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ANDR este $ 1.85, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ANDR s-a modificat cu +3.07% în decursul ultimei ore, cu +7.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Andromeda (ANDR)

Capitalizare de piață $ 231.66K$ 231.66K $ 231.66K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Ofertă află în circulație 231.09M 231.09M 231.09M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Andromeda este $ 231.66K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ANDR este 231.09M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.00M.