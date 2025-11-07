Informații privind prețul pentru ANALOS (LOS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00052733 $ 0.00052733 $ 0.00052733 Minim 24 h $ 0.00065917 $ 0.00065917 $ 0.00065917 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00052733$ 0.00052733 $ 0.00052733 Maxim 24 h $ 0.00065917$ 0.00065917 $ 0.00065917 Maxim dintotdeauna $ 0.00332789$ 0.00332789 $ 0.00332789 Cel mai mic preț $ 0.00034795$ 0.00034795 $ 0.00034795 Modificare de preț (1 oră) -0.79% Modificare de preț (1 zi) -18.89% Modificare de preț (7 zile) -23.82% Modificare de preț (7 zile) -23.82%

Prețul în timp real pentru ANALOS (LOS) este $0.00052805. În ultimele 24 de ore, tokenul LOS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00052733 și un maxim de $ 0.00065917, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LOS este $ 0.00332789, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00034795.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LOS s-a modificat cu -0.79% în decursul ultimei ore, cu -18.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ANALOS (LOS)

Capitalizare de piață $ 526.11K$ 526.11K $ 526.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 526.11K$ 526.11K $ 526.11K Ofertă află în circulație 996.24M 996.24M 996.24M Ofertă totală 996,236,219.4192731 996,236,219.4192731 996,236,219.4192731

Capitalizarea de piață actuală pentru ANALOS este $ 526.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LOS este 996.24M, cu o ofertă totală de 996236219.4192731. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 526.11K.