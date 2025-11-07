Informații privind prețul pentru Altered State Machine (ASTO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00380385 $ 0.00380385 $ 0.00380385 Minim 24 h $ 0.00387954 $ 0.00387954 $ 0.00387954 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00380385$ 0.00380385 $ 0.00380385 Maxim 24 h $ 0.00387954$ 0.00387954 $ 0.00387954 Maxim dintotdeauna $ 0.890471$ 0.890471 $ 0.890471 Cel mai mic preț $ 0.00377727$ 0.00377727 $ 0.00377727 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.38% Modificare de preț (7 zile) -10.92% Modificare de preț (7 zile) -10.92%

Prețul în timp real pentru Altered State Machine (ASTO) este $0.00383614. În ultimele 24 de ore, tokenul ASTO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00380385 și un maxim de $ 0.00387954, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ASTO este $ 0.890471, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00377727.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ASTO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Altered State Machine (ASTO)

Capitalizare de piață $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Ofertă află în circulație 289.48M 289.48M 289.48M Ofertă totală 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Altered State Machine este $ 1.11M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ASTO este 289.48M, cu o ofertă totală de 1852288699.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.11M.