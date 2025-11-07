Informații privind prețul pentru Alpaca (ALPACA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00553708$ 0.00553708 $ 0.00553708 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.34% Modificare de preț (1 zi) -6.68% Modificare de preț (7 zile) -29.99% Modificare de preț (7 zile) -29.99%

Prețul în timp real pentru Alpaca (ALPACA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ALPACA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ALPACA este $ 0.00553708, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ALPACA s-a modificat cu +0.34% în decursul ultimei ore, cu -6.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Alpaca (ALPACA)

Capitalizare de piață $ 97.59K$ 97.59K $ 97.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 97.59K$ 97.59K $ 97.59K Ofertă află în circulație 962.10M 962.10M 962.10M Ofertă totală 962,101,477.386699 962,101,477.386699 962,101,477.386699

Capitalizarea de piață actuală pentru Alpaca este $ 97.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ALPACA este 962.10M, cu o ofertă totală de 962101477.386699. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 97.59K.