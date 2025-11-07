Informații privind prețul pentru AllUnity EUR (EURAU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Minim 24 h $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Maxim 24 h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Maxim dintotdeauna $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Cel mai mic preț $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Modificare de preț (1 oră) +0.04% Modificare de preț (1 zi) +0.54% Modificare de preț (7 zile) -0.08% Modificare de preț (7 zile) -0.08%

Prețul în timp real pentru AllUnity EUR (EURAU) este $1.15. În ultimele 24 de ore, tokenul EURAU a fost tranzacționat între un minim de $ 1.15 și un maxim de $ 1.16, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EURAU este $ 1.19, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.1.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EURAU s-a modificat cu +0.04% în decursul ultimei ore, cu +0.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AllUnity EUR (EURAU)

Capitalizare de piață $ 20.35M$ 20.35M $ 20.35M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.35M$ 20.35M $ 20.35M Ofertă află în circulație 17.63M 17.63M 17.63M Ofertă totală 17,630,279.33 17,630,279.33 17,630,279.33

Capitalizarea de piață actuală pentru AllUnity EUR este $ 20.35M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EURAU este 17.63M, cu o ofertă totală de 17630279.33. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.35M.