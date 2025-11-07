Informații privind prețul pentru All In (ALLIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Cel mai mic preț $ 0.03478359$ 0.03478359 $ 0.03478359 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +5.54% Modificare de preț (7 zile) +5.54%

Prețul în timp real pentru All In (ALLIN) este $0.03990551. În ultimele 24 de ore, tokenul ALLIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ALLIN este $ 4.51, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03478359.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ALLIN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața All In (ALLIN)

Capitalizare de piață $ 36.77K$ 36.77K $ 36.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 39.75K$ 39.75K $ 39.75K Ofertă află în circulație 921.44K 921.44K 921.44K Ofertă totală 995,994.0 995,994.0 995,994.0

Capitalizarea de piață actuală pentru All In este $ 36.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ALLIN este 921.44K, cu o ofertă totală de 995994.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 39.75K.