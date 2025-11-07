Informații privind prețul pentru aixrp (AIXRP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00198245$ 0.00198245 $ 0.00198245 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.03% Modificare de preț (7 zile) -21.13% Modificare de preț (7 zile) -21.13%

Prețul în timp real pentru aixrp (AIXRP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul AIXRP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIXRP este $ 0.00198245, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIXRP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața aixrp (AIXRP)

Capitalizare de piață $ 46.98K$ 46.98K $ 46.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 159.91K$ 159.91K $ 159.91K Ofertă află în circulație 293.80M 293.80M 293.80M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru aixrp este $ 46.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIXRP este 293.80M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 159.91K.