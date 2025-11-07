Informații privind prețul pentru Aircoin (AIRCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00065143 $ 0.00065143 $ 0.00065143 Minim 24 h $ 0.00084813 $ 0.00084813 $ 0.00084813 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00065143$ 0.00065143 $ 0.00065143 Maxim 24 h $ 0.00084813$ 0.00084813 $ 0.00084813 Maxim dintotdeauna $ 0.00257008$ 0.00257008 $ 0.00257008 Cel mai mic preț $ 0.00058551$ 0.00058551 $ 0.00058551 Modificare de preț (1 oră) +1.72% Modificare de preț (1 zi) +2.07% Modificare de preț (7 zile) -43.96% Modificare de preț (7 zile) -43.96%

Prețul în timp real pentru Aircoin (AIRCOIN) este $0.00072487. În ultimele 24 de ore, tokenul AIRCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00065143 și un maxim de $ 0.00084813, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIRCOIN este $ 0.00257008, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00058551.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIRCOIN s-a modificat cu +1.72% în decursul ultimei ore, cu +2.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -43.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Aircoin (AIRCOIN)

Capitalizare de piață $ 723.78K$ 723.78K $ 723.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 723.78K$ 723.78K $ 723.78K Ofertă află în circulație 998.50M 998.50M 998.50M Ofertă totală 998,499,935.55721 998,499,935.55721 998,499,935.55721

Capitalizarea de piață actuală pentru Aircoin este $ 723.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIRCOIN este 998.50M, cu o ofertă totală de 998499935.55721. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 723.78K.