Informații privind prețul pentru aiPump (AIPUMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.04072074$ 0.04072074 $ 0.04072074 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -17.27% Modificare de preț (7 zile) -6.21% Modificare de preț (7 zile) -6.21%

Prețul în timp real pentru aiPump (AIPUMP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul AIPUMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIPUMP este $ 0.04072074, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIPUMP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -17.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața aiPump (AIPUMP)

Capitalizare de piață $ 101.71K$ 101.71K $ 101.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 242.95K$ 242.95K $ 242.95K Ofertă află în circulație 418.67M 418.67M 418.67M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru aiPump este $ 101.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIPUMP este 418.67M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 242.95K.