Informații privind prețul pentru AIMX (AIMX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02766477$ 0.02766477 $ 0.02766477 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -3.68% Modificare de preț (7 zile) +1.01% Modificare de preț (7 zile) +1.01%

Prețul în timp real pentru AIMX (AIMX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul AIMX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIMX este $ 0.02766477, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIMX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -3.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AIMX (AIMX)

Capitalizare de piață $ 153.45K$ 153.45K $ 153.45K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 228.62K$ 228.62K $ 228.62K Ofertă află în circulație 394.67M 394.67M 394.67M Ofertă totală 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru AIMX este $ 153.45K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIMX este 394.67M, cu o ofertă totală de 588000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 228.62K.